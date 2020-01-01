Howard: "Umarım Philly'ye şampiyonluk zihniyetini getirebilirim"

Philadelphia 76ers'ın pivotu Dwight Howard, Sixers'a şampiyonluk zihniyetini getireceğinden umutlu olduğunu söyledi. Howard, gelecek sezon için 76ers'a şampiyonluk zihniyetini getirmeyi umduğunu belirtti.



Ekim ayında Los Angeles Lakers ile kariyerinin ilk NBA şampiyonluğunu kazanmış olan Howard, Larry Brown Sports ile yaptığı röportajda şu açıklamaları yaptı:



"Takımdaki herkese mesajım şu olacaktır: O kupayı almak için nelerden vazgeçmeye hazırsınız? Bazen her şeyden vazgeçmeniz gerekebilir. Bazen rolünüz ve sizden istenen şey, en çok yapmak istediğiniz şeylerden vazgeçmektir."



Howard, bir yıllığı 2.5 milyon dolarlık bir anlaşma ile Sixers'a serbest oyuncu olarak katılmıştı.



