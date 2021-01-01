Howard: "Süpermen lakabının Shaq'la bir alakası yoktu"

Los Angeles Lakers pivotu Dwight Howard, efsane oyuncu Shaquille O'Neal ile arasında 'Süpermen' lakabı ile ilgili anlaşmazlık hakkında konuştu.



Bleacher Report'tan Taylor Rooks'a verdiği röportajda Howard, Shaq ile olan ilişkisinden ve ondan "çalmakla" suçlandığı meşhur 'Süpermen' lakabının aslında onunla hiçbir ilgisi olmadığından bahsetti:



"Sanki ne zaman benimle bir sorunu varmış gibi görünüyor ve hakkımda hep kötü konuşuyor. Benim için Süpermen lakabı umurumda değil. Bu sadece bir isim ve dünyada bu ismi taşıyan bir sürü kişi var.



Bana göre bu sadece basketbol sahasında olanlardan daha önemli olmalı. Hayatınızı nasıl yaşadığınz, insanlara nasıl davrandığınız, karakteriniz... daha önemli şeyler. Bana göre bu Süpermen'in 'S' logosu, umudu temsil ediyor... Shaq ile bir ilgisi yoktu. Onun gibi olmak gibi bir durum hiçbir zaman olmadı."



"ARAMIZ DÜZELSİN İSTERİM"



O'Neal, Howard'ın ilk kez 2008 yılının All-Star haftasonundaki Smaç Yarışmasından beri bu takma adı kullanmasına uzun süredir içerliyordu. O zamandan beri aralarındaki bağ pek iyi olmasa da (Howard konuşmadıklarını doğruladı), Dwight bu durumu düzeltmek istediğini söyledi:



"Eğer bir adam benim gibi olmak istiyorsa, bu durumu hoş karşılarım ve ona yardım ederim. Bulunduğum yere gelmek için ne yaptığımı gösteririm ve onun da aynısını yapmasını umarım. Yani Shaq'la oturup sohbet etmeyi çok isterim.



İnsanlara her zaman şunu söylerim; Shaq gelmiş geçmiş en dominant oyuncudur. Yani ona her zaman övgülerimi sunmuşumdur ve asla saygısızlık etmemişimdir. Aynı onun gibi eğlenmeyi ve şakalaşmayı severim. Bu yüzden onunla 'Bence aramız daha iyi olmalı' gibi bir sohbet etmek istiyorum."



