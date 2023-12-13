Eski NBA yıldızı Dwight Howard, insanların sosyal medyayı "kendisinin aleyhine kullandığını" söyledi.



Bir zamanlar NBA'in en iyi pivotu olarak kabul edilen Howard, rahat bir kişiliğe sahip olması sebebiyle dönemin analistleri ve eski oyuncuları tarafından oyunu yeterince ciddiye almadığına dair yoğun eleştirilere maruz kalıyordu.



Howard, bir zamanlar ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu gösteren anlarının bir videosunu Twitter'da retweet ederek, şu açıklamayı yazdı:



"Sosyal medya ortaya çıkmadan önce çok sevilirdim. Daha sonra yayıldığında ise benim aleyhime kullanmaya başladılar."



Orlando Magic'te geçirdiği yıllarda dominant bir oyuncu olan Howard, takımı 2009'da NBA Finallerine kadar taşımıştı. Sekiz kez All-Star olan oyuncu, Orlando'da sekiz sezon forma giydiği dönemde maç başına 18,4 sayı, 13 ribaund ve 2,2 blok ortalamaları yakalamış, ayrıca, üç kez üst üste Yılın Savunmacısı Ödülünü kazanmıştı.





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