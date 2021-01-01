Howard, Simmons'ı savundu: "NBA'de oynamışlığınız yok, susun"

Philadelphia 76ers pivotu Dwight Howard, takım arkadaşı Ben Simmons'ı, kendisini eleştirenlere karşı savundu.



Howard yakın zamanda, Simmons'ın aldığı tüm eleştiriye karşılık olarak, genç oyuncuya desteğini dile getirdi. Bazı taraftarlar, Simmons'ın playoff performanslarından bahsederken "kayıp aranıyor" ilanları bile asmıştı.



Ancak Howard, taraftarlara NBA'de daha önce hiç oynamadıklarını hatırlarak, takım arkadaşının yanında durdu:



"Herkes Ben'i ağzına sakız etmiş. Rahat bırakın adamı. Ne kadar kötü olduğundan bahsedeceğinize, biraz pozitif enerji gönderin. Hiçbirinizin NBA'de oynamışlığı yok. Hayatı boyunca burada oynamış biri hakkında çok fazla konuşuyorsunuz. Oturun oturduğunuz yerde. Ben sana inanıyorum, Ben."



