Howard: "Shaq neden beni sevmiyor, hiçbir fikrim yok"

Los Angeles Lakers'ın pivotu Dwight Howard, Shaquille O'Neal'ın neden ondan hoşlanmadığını bilmediğini söyledi.



Shaq, 34 yaşındaki oyuncu Lakers ile ilk şampiyonluğunu kazandıktan sonra, kendisine "Kutlamayı abartma, paylaş fotonu otur aşağı" tarzı ifadeler kullanmıştı.



Howard, Shaq'ın neden ondan hoşlanmadığını bilmediğini açıkladı ve ona göre, O'Neal'ın geçmişte bulaştığı takım arkadaşı JaVale McGee ile de benzer bir durum söz konusuydu.



Her iki oyuncu da Los Angeles'ta takım arkadaşı olduklarında, bunun hakkında konuştukları ortaya çıktı.



Geçtiğimiz sezon Lakers, on uzun yılın ardından NBA şampiyonu olmuştu. Anthony Davis ve LeBron James gibi iki büyük yıldızın yanı sıra, Howard ve Rajon Rondo gibi birçok veteran da gereken katkıyı sağlamıştı.



Dwight kısa süre önce Basketball News'dan Etan Thomas ile konuştu ve Shaq'ın kendisine karşı bu tutumuna ışık tuttu:



"Hiçbir fikrim yok, çılgınca bir durum. Çocukken, Shaq'ı seyrederken mutlu olduğumu biliyorsunuz, çünkü o da bir pivottu ve herkesi mahvediyordu. Onun hala muhtemelen tarihin en dominant oyuncusu olduğunu düşünüyorum, ama ben onun hakkında söyleyecek negatif bir şeyim olsaydı, bunu halkın gözü önünde, insanların duyabileceği şekilde söylemezdim, çünkü gerekli olduğunu düşünmüyorum.



Keşke tekrar birbirimize karşı oynayabilseydik, böylece bu anlaşmazlığa son verebilirdik. Benim ona ve spor için yaptıklarına karşı büyük bir sevgim var. Onu yenmenin yolu, oyunu yüksek bir seviyede oynamaya devam etmek ve olumsuz olan hiçbir şeyin kulağıma sızmasına izin vermeyerek, işime odaklanmaktır."



