Howard sezonun kalanında oynayacak, tüm parasını bağışlayacak!

Los Angeles Lakers pivotu Dwight Howard, The Athletic'den Shams Charania'ya göre, takım arkadaşlarıyla NBA'in devam edeceği Orlando'ya gidecek ve kazandığı parayı bağışlayacak.



Howard kararını açıklarken, bu sezon maç başına kazandığı maaşın geri kalanını, yeniden başlattığı Breathe Again kampanyasına bağışlayacağını belirtti.



Kariyerinde sekiz kez All-Star olmuş olan Howard, Charania'ya polis vahşeti, sistemik ırkçılık ve sosyal eşitsizliğe karşı devam eden protestolara odaklanmaya devam etmenin önemini ifade etti:



"Lakers olarak, bu yıl şampiyonluğu kazanmak için büyük bir fırsatımız olduğunu hissediyorum. Takım arkadaşlarıma, hayranlarıma, Lakers'a, organizasyona ve herkese sözleşme bazında bir sorumluluğum var. Ama aynı zamanda Evet, ekibime Orlando'da katılıyor olacağım. Ancak bu süre zarfında Atlanta'da ve ulusun dört bir yanında, insanların bize ve topluluklarımıza olan şeyleri unutmamasını sağlamak için, çok fazla çalışma yapmaya başlayacağız."



Ayrıca Howard, saha dışında bir fark yaratmaya yardımcı olmak için maaşını bağışlama sözü verdiğinden, NBA'in ertelenmesi sırasında öncelik verdiği değişim türünü desteklemeye yardımcı olma görevini yapacak:



"Maaşımı kullanacağım. Bu 'Breathe Again' hareketini aksiyona geçirmeye yardımcı olmak ve toplumumuzda neler olup bittiğini unutmadıklarından emin olmak için, bubble'da alacağım tüm maaş çeklerini vereceğim."



34 yaşındaki oyuncu, bu sezon sınırlı bir rol oynamıştı ve NBA'in askıya alınmasından önce, ortalama 7.5 sayı, 7.4 ribaund ve 1.2 blok ile oynuyordu.