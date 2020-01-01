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Howard, serbest oyuncu döneminde Warriors'a gidebilir mi?

Los Angeles Lakers oyuncusu Dwight Howard'ın, serbest oyuncu döneminde Golden State Warriors için Lakers'ı bırakabileceği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers oyuncusu Dwight Howard'ın, serbest oyuncu döneminde Golden State Warriors için Lakers'ı bırakabileceği bildirildi.

Gelişinden bu yana, geçtiğimiz aylarda Howard herkesi etkilemişti. Alçakgönüllü kişiliği ve takdire şayan kazanma isteği ile, Howard ortalama 7.5 sayı, 7.4 ribaund ve 1.3 blok ile oynuyordu.

Fansided's Blue Man Hoop'tan Tony Pesta tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre, Howard, sözleşmesi bu sezonun sonunda sona erdiğinde, Warriors'a gidebilir:

"Howard'ın formu çok iyi durumda ve oynadığı her dakikadan en iyi şekilde faydalanıyor. Çember etrafındaki bitiriciliği ve ribaundcılığı ile, Warriors'ın değerli bir üyesi olabileceğini görmek kolaydır. 34 yaşında olan Howard'ın bu ölü sezonda herhangi bir takımdan 6 milyon dolardan fazla teklif almasının neredeyse hiç şansı yok. Lakers'a geri dönmesi bir olasılık olsa da, Howard'ın Golden State'ten önce, sahip olduğu en fazla alanla oynama fikri hakkında ilginç bir şey var."


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