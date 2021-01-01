Howard: "Russell Westbrook, yeteri kadar takdir görmüyor!"

Los Angeles Lakers pivotu Dwight Howard, yeni takım arkadaşı Russell Westbrook'un "yeteri kadar takdir görmediğini" açıkladı.



Westbrook'un Lakers'a eklenmesi, bazı NBA analistlerinin kendisinin LeBron James ve Anthony Davis gibi iki süperstarla birlikte oynayabilmesi konusunda şüphe duymalarına neden olmuştu.



Howard, Westbrook'un Kevin Durant, James Harden ve Bradley Beal gibi diğer süperstarlarla oynama tecrübesine sahip olduğu için, yeni takım arkadaşlarına uyum sağlama sürecinin daha kolay geçeceğine inandığını belirtti:



"Bence oldukça uyumlu olacak. Daha önce de süperstarlarla oynamıştı. KD ve James (Harden) ile, Bradley Beal ile, birçok süperstarla oynamışlığı oldu. Bu yüzden bunun onun için bir sorun olacağını düşünmüyorum. Bana kalırsa kendisi yeteri kadar takdir görmeyen bir oyuncu. Hatta hepimiz, gerçekten, yeterince takdir edilmedik.



Ama birbirimizi takdir ettiğimizi biliyorum. Hepimiz bu takım için ortaya koyduğumuz şeyleri takdir ediyoruz. Takımda Russ gibi bir adama sahip olmak size bir gecede 15, 16, 20 sayı kazandırır. Size 12 ribaund çeker, 10 asist yapar ve her gece %110'unu verir. Bunun nesi takdir edilmez?



O yüzden şahsen Russ'a, 'Seni takdir ediyorum!' demek istiyorum. Üstelik daha aynı takımda tek maçta bile oynamamamıza rağmen. Ben senin yaptıklarını takdir ediyorum ve bence L.A.'deki herkes, sezon sonunda o kupayı elinde tuttuğunda da aynısını yapacaktır. Neden olmasın? Haydi bakalım!"



Westbrook, geçtiğimiz sezon Washington Wizards formasıyla maç başına 22.2 sayı, 11.5 ribaund ve 11.7 asist istatistikleriyle, triple-double ortalamaları yakalamıştı.



