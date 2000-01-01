Howard: "Pivot değil, point guard olmak istiyordum"

Los Angeles Lakers pivotu Dwight Howard, kariyerinin ilk dönemlerinde ligin en iyi uzunlarından biri olsa da, aslında bir point guard olmak istediğini belirtti.



Takım arkadaşı Jared Dudley ile Instagram canlı yayınında Howard, basketbol kariyerinin erken dönemlerinde etkilendiklerini tartıştı:



"Pivot olmak istemiyordum. Çocukken en sevdiğim oyuncu Magic Johnson'dı ve liseye gidene kadar point guard oynamıştım. Bu yüzden en sevdiğim oyuncu Magic Johnson'dı. 2.06'lık bir point guard olmak istiyordum. Ve sonra biraz büyüdüğümde, en sevdiğim oyuncu Wilt Chamberlain'dı. Sadece Magic Johnson gibi olmanın bir yolu olduğunu düşünmüştüm."



Şu anda 2.08 boyunda 120 kilo ağırlığında olan Howard, Shaquille O'Neal'ın postta neler yapabildiğini görünce, fikrini değiştirdiğini söyledi:



"Lise ikinci sınıfa kadar, Shaq'ın kim olduğunu bilmiyordum, Lakers'ın (2001) Finaller'de Philly'ye karşı oynadığını görmüştüm ve dedim ki 'Bu adam dirsek falan atıyor, Dikembe'yi (Mutombo) öldürüyor.' 'Lige çıktığımda uğraşmam gereken şey bu mu? Kilomu yükseltmem gerekiyor.' Böyle düşünmüştüm."



