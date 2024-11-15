Eski NBA yıldızı Dwight Howard, sakatlık sorunlarıyla uğraşan Oklahoma City Thunder'dan sözleşme istediğini net bir şekilde dile getirdi.



Bir diğer eski NBA yıldızı Kevin Garnett'in 'KG Certified' isimli podcast'ine konuk olan Dwight, Chet Holmgren, Isiah Hartenstein ve Jaylin Williams'ı sakatlıklar sebebiyle kaybeden OKC'ye alternatif olarak kendisini şu şekilde sundu:



"OKC, ben hazırım. Size bir pivot lazım. Biraz enerji katacak birine ihtiyacınız var. Benim de elimde başka bir iş yok. Ben ve Alex Caruso demek, şampiyonluk demek. Bunu daha önce başarmıştık. Zaten bir süperstarınız var, sadece savunmayı nasıl oynayacağını bilen birine ihtiyacınız var. Net."



Bu hafta başında pelvis kırığı geçiren Holmgren'in durumuyla ilgili en az sekiz hafta boyunca bir güncelleme alamayacağı belirtilmişti. Sol elinde küçük bir kırık bulunan Hartenstein'ın yanı sıra, Williams de hamstring zorlanmasının iyileşme sürecinde birkaç hafta daha parkelerden uzak kalacak.



38 yaşındaki Howard, Los Angeles Lakers için benchten 6,2 sayı ve 5,9 ribaund ürettiği 2021-22 sezonundan beri forma giymiyor. 2022-23 sezonunda ise Tayvan'daki T1 Ligi'nde Taoyuan Leopards ile bir sezon geçirmişti.



