Howard, Michigan'daki başarısıyla NBA'de "yüksek talep" görebilir!

Eski NBA oyuncusu Juwan Howard'ın, Michigan'daki koçluk başarısından sonra bir NBA işi için 'yüksek talep' görmesinin beklendiği açıklandı.



Howard'ın, Michigan ile ikinci yılında NCAA turnuvasında takımını 1'inci sıraya taşıyarak, bir NBA işi için muhtemel bir aday olarak profilini yükseltmiş olduğu kaydedildi.



Howard'ın, Miami Heat'te yardımcı koç olarak çalıştıktan sonra Michigan'daki işi devralmadan önce bir NBA işi için aday olabileceği konuşulmuştu.



ESPN'den Jonathan Givony, makalesinde "NBA'den pek çok yönetici, bu ölü sezonda Howard'a bir kez daha yüksek talep olacağını düşünüyor." ifadelerini kullandı.



