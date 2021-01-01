Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Howard, Michigan'daki başarısıyla NBA'de "yüksek talep" görebilir!

Eski NBA oyuncusu Juwan Howard'ın, Michigan'daki koçluk başarısından sonra bir NBA işi için 'yüksek talep' görmesinin beklendiği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Eski NBA oyuncusu Juwan Howard'ın, Michigan'daki koçluk başarısından sonra bir NBA işi için 'yüksek talep' görmesinin beklendiği açıklandı.

Howard'ın, Michigan ile ikinci yılında NCAA turnuvasında takımını 1'inci sıraya taşıyarak, bir NBA işi için muhtemel bir aday olarak profilini yükseltmiş olduğu kaydedildi.

Howard'ın, Miami Heat'te yardımcı koç olarak çalıştıktan sonra Michigan'daki işi devralmadan önce bir NBA işi için aday olabileceği konuşulmuştu.

ESPN'den Jonathan Givony, makalesinde "NBA'den pek çok yönetici, bu ölü sezonda Howard'a bir kez daha yüksek talep olacağını düşünüyor." ifadelerini kullandı.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal