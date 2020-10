Howard: "Los Angeles'ta o kupayı kaldırmayı dört gözle bekliyorum"

Los Angeles Lakers'ın pivotu Dwight Howard, Lakers ile ilk NBA şampiyonluğunu kazanma ihtimalinin, nasıl bir his olduğunu anlattı.



Howard'ın Lakers'la kariyerindeki ikinci dönemi yalnızca takım kimyası açısından daha iyi geçmedi, aynı zamanda ilk NBA yüzüğünü de kazanma şansına sahip.



Howard, SiriusXM NBA Radio'da, Los Angeles'ta bir şampiyonluk kazanmanın dünyadaki en iyi duygu olacağını söyledi. Lakers, Miami Heat'e karşı serinin 5. maçını kazanırsa, bunu bu gece başarabilir:



"Bunun dünyadaki en iyi duygu olacağını söyleyebilirim. Bu, şu anda gözyaşları içinde olmadığım için mutlu olduğum bir şey, ama sabahları kalkmadan ve idman yapmadan önce evde olduğumda bunu gerçekten düşünüyorum."



"Yaşadığımız her şeyi göz önünde bulundurunca, Lakers ile şampiyonluk kazanmanın çok tatmin edici olacağını düşünüyorum. Görünüşe göre büyük bir aile gibiyiz. Tutumsuz çocuğun evden ayrılıp geri dönmesi gibi bir durum da var, yani buna benzer bir duygu. Benim için bu, dünyadaki en iyi duygu gibi. Önümüzde bir şampiyonluk kazanma fırsatı olduğunu bilmek."



"Bu şehir için de harika olacağını düşünüyorum. O kadar çok şey gördük ve atlattık ki. Zirvede olmanın ve her şeyi kaybetmenin ve sonra hepsini geri kazandığını gösteren o duygusal hız treni... Duygusal bir iniş çıkış var, ama benim için sıkı çalışma, adanmışlık ve zor zamanlar neredeyse bitmek üzere gibi."



"O yüzden rotamda kalacağım. Durum ne kadar zor olursa olsun, asla pes etmeyen bir insan olmuşumdur. Ve Los Angeles'a geri döndüğümüzde kutlama yapmak için, o kupayı kaldırmayı dört gözle bekliyorum."