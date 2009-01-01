Howard: "LeBron ve AD için fedakarlığa hazırım"

Los Angeles Lakers pivotu Dwight Howard, LeBron James ve Anthony Davis ile oynamanın "fedakarlık" gerektirdiğini söyledi.



Lakers'taki üçüncü dönemine başlayacak olan Howard, Silver Screen and Roll'dan Austin Green ile yaptığı röportajda koç Frank Vogel'ın kendisinden istediği kapasitede katkıda bulunmaya hazır olduğunu açıkladı:



"En önemli olan şeyin, fedakarlık yapmak ve kupayı almak için ne gerekiyorsa hazır olmak olduğunu düşünüyorum. Buradaki ilk yılımda, kendime 'Dwight, zaman zaman ne kadar zor gelirse gelsin, sadece senden istediklerini yap.' diyordum.



Herkes skor üretmek ve gazetenin manşetinde yer alan kişi olmak ister. Günün sonunda, o kupayı kaldırıp ailenle, şehrinle ve sevdiğin tüm insanlarla kutlamak, çok daha fazlasını ifade ediyor."



Howard, 2020 şampiyonluğunu kazanmış olan Lakers takımının bir parçasıydı.



