Los Angeles Lakers pivotu Dwight Howard, 2012-13 sezonunda geçirdiği kötü ilk döneminden sonra, asla bir daha Lakers'a dönmek istemediğini itiraf etti.



Howard, Lakers'tan takım arkadaşı Jared Dudley ile yaptığı Instagram canlı yayın röportajında şunları söyledi:



"En son Los Angeles'ta bulunduğumda, işlerin sona erme biçiminden ötürü çok sinirliydim. Ayrıldığım için çok fazla eleştiri yapıldığını hissetmiştim ve bu yüzden 'Asla geri dönmeyeceğim' diyordum. O yerden nefret ediyordum. Çok sinirlenmiştim. Geçen yaz, gerçek anlamda insanları affedebilmek üzerine uğraşıyordum ve geçmişte yaptığım hatalı şeyleri 'Ne yaptım da bu kadar sinirlendiler?' penceresinden değil, 'Onları affediyorum' penceresinden değerlendirmiştim."



Howard 2012'de Lakers'a, Orlando Magic ile yapılan büyük bir imza-ve-takas işlemiyle gitmişti, fakat kötü istatistikler tutturmamasına rağmen, takımla iyi uyum yakalayamamıştı.



Lakers'ta o dönem yaşlanan Steve Nash ve veteran uzun Pau Gasol'un önemli sakatlıkları, Kobe Bryant, Dwight ve ekibin geri kalanının Final serisi oynama şansını engellemişti.



