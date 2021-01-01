Howard, Lakers'ın son hali için: "Hepimizi aynı anda sahadayken düşünsenize!"

Los Angeles Lakers pivotu Dwight Howard, bu yaz Lakers kadrosunda bir araya gelen tüm eski All-Star oyuncular hakkında konuştu.



Lakers, şimdiye kadar yaz döneminde en agresif takımlardan biri olarak birçok hamle yapmış, kadrosunu geliştirmiş ve çok sayıda veteranla anlaşmıştı.



Lakers Nation'dan Matt Peralta ile konuşan Howard, bu kadar çok yetenekli oyuncunun sahada olmasının oldukça özel olacağına inandığından ötürü gelecek sezon için oldukça heyecanlı olduğunu belirtti:



"Çılgınca olacak. Hepimizi aynı anda sahada gördüğünüzü hayal edin, inanılması güç bir durum. All-Star takımında değil, Olimpiyat takımında değil, hayırseverlik maçı için değil, gerçek bir sezon maçı için hepimiz birlikte olacağız. Bu yüzden harika olacağını düşünüyorum.



Tüm adamlarımız başarıya aç ve kazanmak istiyoruz. Mümkün olduğunca en formda halimizde kalmaya niyetliyiz. Bu yüzden bana kalırsa bu yıl sahadaki herkesin sıkı çalışması ve tek hedefimizin şampiyonluk olduğunu anlaması, harika olacak."



