Eski NBA yıldızı Dwight Howard, 2012'de Los Angeles Lakers'a gitmek istemediğini ve Kobe Bryant ile oynamakta zorluk çektiğini itiraf etti.



Bir diğre eski NBA yıldızı Gilbert Arenas ile 'Gil's Arena' adlı podcast'inde yaptığı bir sohbette Howard, Bryant ve Lakers ile geçirdiği dönem üzerine konuşarak, iyi bir ikili olamadıklarını ve başlangıçt LA ekibinde olmak istemediğini açıkladı:



"Kobe ile oynamak zordu. Şampiyonluk kazanmamız bekleniyordu ve üstelik herkes benle Kobe'nin yeni 'Kobe ve Shaq' (O'Neal) olmasını bekliyordu. Daha yeni bir sakatlıktan çıkmıştım, halen Orlando'da olup bitenler zihnimi kurcalıyordu ve şimdi de LA'e gidip Kobe Bryant ile oynamam gerekiyordu.



Kobe bizi Finallerde yenmiş olan biriydi. Bundan ötürü zaten sinirliydim fakat kimse LA'e gitmek istemediğimi bilmiyordu. Ben onları yenmek istiyordum, çünkü Finallerde onlara yenilmiştik.



Brooklyn'e gidip tüm kariyerime baştan başlamak istiyordum. Ama beni LA'e gönderdiler ve yürütemediğimizde de duygusal bir ayrılma kararı aldım."



Sakatlıklarla uğraşmasının yanı sıra Howard, Magic ile yaşadığı anlaşmazlığın üstesinden gelmeye çalıştığı dönemde, takım arkadaşlarından tamamen odaklanma talep eden Bryant ile oynamanın getirdiği baskıyla başa çıkamamıştı.



Bunun sonucunda ise, Howard'ın istatistikleri genel olarak düşüşe uğramış ve yıldız oyuncu vasat bir performans sergilemişti. Birkaç yıl önce Magic'i NBA Finallerine taşımasına rağmen Howard, Lakers'ın beklentilerini karşılayamamış ve maç başına 17,1 sayı, 12,4 ribaund ve 2,4 blok ortalamasıyla kendisi için sıradan bir sezon geçirmişti.



Howard'ın yanı sıra Steve Nash ile de sözleşme imzalamış olan Lakers, sezonu yalnızca 45 galibiyetle (Batı'da 7. sıra) tamamlamıştı.





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