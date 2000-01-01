Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Howard: "Kobe'nin baba tarafını görmek beni çok şaşırtmıştı"

Los Angeles Lakers oyuncusu Dwight Howard, merhum eski takım arkadaşı Kobe Bryant'ın "tamamen farklı tarafının" onu çok şaşırttığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers oyuncusu Dwight Howard, merhum eski takım arkadaşı Kobe Bryant'ın "tamamen farklı tarafının" onu çok şaşırttığını söyledi.

Howard, takım arkadaşı Jared Dudley'nin Instagram canlı yayınının bir parçası olarak, Lakers ile olan ilk deneyimini ayrıntılarıyla anlattı ve "kız babası" Kobe hakkında biraz konuştu.

Howard, "Black Mamba"nın kızlarıyla nasıl etkileşime girdiği konusunda, Kobe'nin kişiliğine farklı bir unsur gördüğünden memnun olduğunu açıkladı:

"Onun ve kızının maçlarda falan nasıl olduğunu görünce, 'Vay canına, bu Kobe'nin bambaşka bir tarafı' demiştim. Bunu görmek çok hoşuma gitmişti, çünkü ben de dahil olmak üzere birçok insan, onun sadece basketbol tarafını görmüştü. Sonra bu tarz şeyleri görmek çılgıncaydı. En iyi basketbol oyuncusundan, çocukları için en iyi babaya dönüşmüştü."

Bazı takım arkadaşları - özellikle Howard, zorlu yapısı ve amansız basketbol tutumu nedeniyle, Kobe ile bir arada iş yapmanın sıkıntılı olduğunu söylese de, Howard, kendisinin baba versiyonunu oldukça takdir etmişti.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal