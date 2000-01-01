Howard: "Kobe'nin baba tarafını görmek beni çok şaşırtmıştı"

Los Angeles Lakers oyuncusu Dwight Howard, merhum eski takım arkadaşı Kobe Bryant'ın "tamamen farklı tarafının" onu çok şaşırttığını söyledi.



Howard, takım arkadaşı Jared Dudley'nin Instagram canlı yayınının bir parçası olarak, Lakers ile olan ilk deneyimini ayrıntılarıyla anlattı ve "kız babası" Kobe hakkında biraz konuştu.



Howard, "Black Mamba"nın kızlarıyla nasıl etkileşime girdiği konusunda, Kobe'nin kişiliğine farklı bir unsur gördüğünden memnun olduğunu açıkladı:



"Onun ve kızının maçlarda falan nasıl olduğunu görünce, 'Vay canına, bu Kobe'nin bambaşka bir tarafı' demiştim. Bunu görmek çok hoşuma gitmişti, çünkü ben de dahil olmak üzere birçok insan, onun sadece basketbol tarafını görmüştü. Sonra bu tarz şeyleri görmek çılgıncaydı. En iyi basketbol oyuncusundan, çocukları için en iyi babaya dönüşmüştü."



Bazı takım arkadaşları - özellikle Howard, zorlu yapısı ve amansız basketbol tutumu nedeniyle, Kobe ile bir arada iş yapmanın sıkıntılı olduğunu söylese de, Howard, kendisinin baba versiyonunu oldukça takdir etmişti.



