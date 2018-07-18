Howard, Hall of Fame olma şansıyla ilgili: "Kariyerim benim adıma konuşuyor"

Yeni sezonda Washington Wizards forması giyecek olan Dwight Howard, kariyeri bittiğinde Hall of Fame olma şansıyla ilgili konuştu.
Çoğu kişinin aksini düşünmesini önemsemediğini söyleyen Howard, kariyerinde başardıklarının kendisi adına konuştuğunu belirtti: "İnsanların benle ilgili söylediklerini pek endişe etmiyorum. Özgeçmişim kendisi adına konuşuyor. NBA'de ve kariyerimde neler yaptığımı biliyorum. Yeteri kadar başarılı olduğumu düşünüyorum. Çoğu zaman insanlar sadece nefret göstermek ve oyunculuğunuz ile kişiliğiniz hakkında kötü şeyler söylemek istiyor. Bu, onların karakterinin nasıl olduğunun bir göstergesi."
Howard, kariyerinde sekiz kere All-Star seçilmiş, toplamda sekiz kez NBA beşlerine seçilmiş, üç kez Yılın Savunmacısı ödülünü kazanmış, beş kez de ribaund kralı ve iki kez blok kralı olmuş, . NBA şampiyonluğu bulunmayan Howard gibi, bu başarıya ulaşmamış fakat Hall of Fame'de yer alan Charles Barkley, Karl Malone, ve Allen Iverson gibi isimler de bulunuyor.