Howard, Hall of Fame olma şansıyla ilgili: "Kariyerim benim adıma konuşuyor"

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Yeni sezonda Washington Wizards forması giyecek olan Dwight Howard, kariyeri bittiğinde Hall of Fame olma şansıyla ilgili konuştu.Çoğu kişinin aksini düşünmesini önemsemediğini söyleyen Howard, kariyerinde başardıklarının kendisi adına konuştuğunu belirtti:Howard, kariyerinde sekiz kere All-Star seçilmiş, toplamda sekiz kez NBA beşlerine seçilmiş, üç kez Yılın Savunmacısı ödülünü kazanmış, beş kez de ribaund kralı ve iki kez blok kralı olmuş, . NBA şampiyonluğu bulunmayan Howard gibi, bu başarıya ulaşmamış fakat Hall of Fame'de yer alan Charles Barkley, Karl Malone, ve Allen Iverson gibi isimler de bulunuyor.