Howard, Green'in 9 üçlüklü gecesi için: "Danny'ye inancım tam!"

Philadelphia 76ers pivotu Dwight Howard, Danny Green'in dün gece Miami Heat'e karşı oynadığı büyük performanstan bahsetti.



76ers ekibi, Philadelphia'daki yakın skorlu geçen karşılaşma sonrası, Heat'e karşı 137-134 galip geldi ve üç maçlık bir mağlubiyet serisine son vermiş oldu.



Karşılaşmada Green, takımı için önemli bir rol oynadı ve maçı 29 sayı ile tamamlayarak, ayrıca kariyer rekoru olan dokuz üçlük isabeti buldu.



Howard, Green hakkında şöyle konuştu:



"Danny'ye her şut atışında inancım tam. Şut atarken sağ koluna bakın. Hedefini aldığında ve bunu gördüğümde, gireceğini hissediyorum ve ona tamamen güveniyorum.



Maçı kazanmamızın nedenlerinden biri, oyunun sonlarında yaptığı iki büyük oyundu. Danny harikadır ve onun için çok gururlu ve mutluyum. Ona 'Bay üç yüzük' diyoruz."



Sixers, ligin sağlık ve güvenlik protokolleri nedeniyle Tobias Harris, Seth Curry ve Shake Milton'dan halen yoksun durumda ve Heat ile Perşembe gecesi Wells Fargo Center'da tekrar karşılaşacak.



