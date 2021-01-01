Howard, Green'i tekrar Lakers'a gelmesi için ikna etmeye çalışmış

Philadelphia 76ers guardı Danny Green, Dwight Howard'ın kendisini Los Angeles Lakers ile tekrar anlaşma konusunda ikna etmeye çalıştığını açıkladı.



The Athletic'ten Rich Hoffman'a göre Green, birkaç takımdan ilgi gördüğünü, ancak Howard (Lakers) ve George Hill'in (Milwaukee Bucks) kendisini takımlarına gelmeye ikna etmek adına ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını belirtti:



"Danny Green, Dwight Howard ve George Hill'in kendisini sırasıyla L.A. ve Milwaukee'ye almaya çalıştıklarını söyledi. Ayrıca Brooklyn, Chicago, Cleveland, Golden State ve Charlotte'ın da kendisiyle ilgilendiğinden bahsetti."



Green ve Howard, 2020 şampiyonluk maratonu sırasında Lakers'ta takım arkadaşlarıydı. Howard bu yaz takıma geri dönerken, Green 76ers ile yeniden anlaşmaya karar vermişti.



