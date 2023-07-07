NBA'in eski süperstarlarından Dwight Howard, en iyi döneminde Denver Nuggets yıldızı Nikola Jokic'in şu anki halinden nasıl daha iyi olduğuna açıklık getirdi.



Şu anda Tayvan'da forma giyen Howard, bir dönem NBA'deki en etkili süperstarlardan biri olarak biliniyordu.



Howard, Complex Sports'tan Zion Olojede ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda neden şu anki Jokic'ten daha iyi olduğunu ise şu şekilde açıkladı:



"Elbette insanlar Jokic'in skor üretebildiğini söyleyecek. Hücumda çok becerikli bir oyuncu. Ama aynı zamanda ben de 38-20, 45-18, 19 ya da 20 yapıyordum ve tüm bunları sadece ikiliklerle başarıyordum. Üçlük yoktu, sadece ikiliklerle ve alley-oop'larla yapıyordum.



Jokic gibi çok fazla sırtı dönük oynama fırsatım olmuyordu. O genel olarak alçak post oyununu falan sergilemek adına daha fazla fırsat yakalıyor. Ve ben bugünden farklı bir dönemde oynamıştım.



Ve yanlış anlaşılmasın, bence harika biri. Jokic'i çok severim. Kıyaslama yaparken çamur atmaya çalıştığım falan düşünülsün istemem ama ben bu karşılaştırmada kendimi seçeceğim. Ne kadar dominant olduğumu ve becerilerimi nasıl kullanabildiğimi biliyorum. Savunma ve hücum tarafında herkesi geçecek kadar hızlıydım."



2006'dan 2014'e kadar her sezonda All-Star seçilmiş olan Howard, 19.5 sayı, 13.3 ribaund ve 2.3 blok ortalamaları ile oynamıştı.



