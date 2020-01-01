Howard: "Embiid'in 'şakacı yönünü' kontrol etmesine yardım edeceğim"

Phildelphia 76ers'ın pivotu Dwight Howard, takım arkadaşı Joel Embiid'e, "şakacı yönünü" kontrol etme konusunda akıl hocalığı yapabileceğini söyledi.



76ers ile tek yıllık bir anlaşma imzalayan Howard, ekibin veteran liderliğinin bir parçası olmaya hazır durumda.



Eski Los Angeles Lakers pivotu ve NBA şampiyonu, ESPN'den Tim Bontemps ile yaptığı röportajda, Embiid'e 'şakacı yönünü' kontrol etmek için nasıl akıl hocalığı yapmayı planladığı konusunda konuştu:



"Joel'in yaptığı şeylerin harika olduğunu düşünüyorum. Diğer rakipleri kızdırıyor, odaklanmasını sağlıyor ve takım daha iyi oynuyor. Peki, hepimizin biraz daha ciddi olması gereken zamanlar olacak mı? Evet. Ve bu hepimizin birlikte öğrenmesi gereken bir şey. Belirli durumlarda nasıl olunması gerektiği. Ama bunun fedakarlığın bir parçası olduğunu düşünmüyorum. Sanırım bu, yer ve zaman konusunu anlamanın bir parçası.



Ve bazı gençlere bunu göstermeye yardımcı olmanın benim için iyi olacağını düşünüyorum, çünkü önceleri ben de insanların odaklanmış olmadığımı veya gereksiz makara yaptığımı düşündüğü bir konumdaydım.



Belki dışarıdaki insanlara çok fazla makara yapıyormuşum gibi görünüyordu. Bu yüzden ekip için işleri doğru yapmanın yollarını bulacağım ve bence bunu bu yıl hepimiz yapacağız."



Howard, Lakers'ın playoff başarısının önemli bir parçası olarak geçen sezon oldukça odaklı bir konumdaydı.



Lakers ile oynadığı 69 maçta Howard, 18.9 dakika ortalamayla sahada kalarak 7.5 sayı, 7.3 ribaund ve 1.1 blok istatistiklerine ulaşmıştı.



