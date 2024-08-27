Los Angeles Lakers'ın eski pivotu Dwight Howard, takımın genel menajeri Rob Pelinka'yı 2020'deki şampiyon kadroyu dağıttığı için eleştiride bulundu.



Howard, Pelinka'yı Lakers'ın şampiyonluk kazanan kadrosunu dağıtmaktan sorumlu tutarak, ekibi bir şampiyonluk daha kazanmak adına bir arada tutmak yerine dağıtmış olmasından ötürü duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.



Howard, hayal kırıklığına rağmen Pelinka'yı hala sevdiğini ancak takımın bozulmadan kalmış olması durumunda başarısını tekrarlayabileceğine yönelik inancını da vurguladı:



"Kazandıktan sonra kadroyu değiştirmeye başladılar. Size bunu kim yaptı söyleyeyim; Rob Pelinka'ydı. Rob, neden bize bunu yaptın dostum? Ah be Rob... Seni hala severim ama lanet olsun. Kadromuz çok iyiydi. Tekrar kazanmaya uğraşsak, başarabilirdik. Sonraki yıl daha sağlıklı olurduk."



Howard kariyerinin ilk ve tek NBA şampiyonluğunu kazandığı 2019-20 sezonunda, Lakers formasıyla 69 maçta 7.5 sayı, 7.3 ribaund ve 1.1 blok ortalamaları yakalamıştı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU