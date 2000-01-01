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Howard: "Ben Simmons, LeBron'un gençliği gibi!"

Philadelphia 76ers'ın yeni pivotu Dwight Howard, Sixers ile yeni bir anlaşma imzaladığından beri ilk kez konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers'ın yeni pivotu Dwight Howard, Sixers ile yeni bir anlaşma imzaladığından beri ilk kez konuştu.

Geçtiğimiz sezon Los Angeles Lakers kadrosunda bir NBA şampiyonu olan Howard, Sixers'a bu ölü sezonda bir yıllık bir anlaşma ile katılmıştı.

Playofflar sırasında Lakers'ın şampiyonluk turunda ciddi bir etkisi olan Howard, şimdi Philly'nin 1984'ten beri ilk şampiyonluğunu kazanmasına yardım etmeye çalışacak. Sixers, 2019-20 sezonunun hayal kırıklığı yaratan bir şekilde sona ermesinin ardından, ön büroları ve koçluk kadrosu ile baştan aşağı yenilenmeye başlamıştı.

Philadelphia, Doc Rivers'ı başantrenörlük pozisyonuna ve Daryl Morey'yi önümüzdeki birkaç yıl içinde takıma liderlik etmesi için basketbol operasyonlarının başkanı olarak işe almıştı.

Philadelphia Inquirer'dan Keith Pompey ile konuşan Howard, yeni yıldız takım arkadaşları Ben Simmons ve Joel Embiid, serbest oyuncu dönemi ve yeni takımındaki hedefi gibi konular hakkında düşüncelerini sundu.

TEK ARAYAN DOC'MIŞ!

Pompey, Rivers'ın Howard'ı serbest oyuncu döneminde tek arayan ve ekibine almaya çalışan koç olduğunu söyledi:

"Dwight Howard, kendisini serbest oyuncu döneminde doğrudan arayan ve işe almaya çalışan tek koçun Doc Rivers olduğunu belirtti. Bu durumun kendisini Sixers'a gelmeye ikna ettiğini söyleyen Howard, ayrıca Rajon Rondo ile konuşarak, Rivers için oynamayı nasıl takdirle karşılayabileceği konusunda fikir edindiğini de belirtti."

"SIMMONS, GENÇ BİR LeBRON GİBİ"

Howard, yeni takım arkadaşı Simmons'ı "LeBron James'in gençliği" ile karşılaştırarak, kendisine büyük övgüde bulundu:

"Simmons genç bir LeBron gibi... şimdiye kadar oyunu oynamış en büyük oyunculardan biri olma fırsatına sahip."

"TAKIMIN YILDIZI JOEL'DİR"

Howard, diğer yeni takım arkadaşı Embiid'in takımın yıldızı olduğunu ve bunu değiştirmeyi düşünmediğini açıkladı:

"Joel'in takımın yıldız pivotu olduğunu biliyorum. Buraya gelip işini elinden alma gibi bir niyetim yok."

"BU SENE O SENE!"

Howard en sonunda Sixers'ın NBA'in zirvesine çıkmasına ve şampiyonluğu kazanmasına yardım etmek istediğini de sözlerine ekledi:

"Bu sene o sene diye düşünüyorum. 1983'ten beri çok uzun bir zaman geçti. Bu yüzden, bence artık Philly'ye yeni bir bayrak asmanın zamanı geldi."


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