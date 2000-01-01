Howard: "Başlangıçta, Lakers'a gelmek istememiştim"

Los Angeles Lakers pivotu Dwight Howard, başlangıçta Lakers için bir daha asla oynamamayı planlamış olduğunu itiraf etti.



Howard takıma 2012'de katılmış, ancak felaket bir sezonun ardından, bir yıl sonra ayrılmıştı.



Los Angeles'ın şampiyonluk özlemleri olmasına rağmen, sezon birinci turda playofflarda elenme ile sona ermişti ve Howard, takıma geri dönme ihtimalinin düşük olduğunu düşünmüştü.



Howard, The Athletic'den Shams Charania'ya şu şekilde konuştu:



"Los Angeles'tan ilk ayrıldığımda, kendimi o takıma geri dönerken göremiyorum demiştim. İşlerin nasıl gittiği ve nasıl algılandığım konusunda o kadar kızgın ve üzgündüm ki, 'LA ile işim bitti. Yapamam. Lakers için oynamak istemiyorum. Lakers falan duymak istemiyorum. LA ile ilgili hiçbir şey duymak istemiyorum.' diyordum. Ve sonra affetmenin gücünü gerçekten anladım. Affetmek, her insanın sıkıntı çektiği bir konudur. İster siz hatalı olun, ister başkası olsun."



Howard bu sezon öncesi takıma geri dönmüş ve şimdi 2009'dan beri NBA Finallerinde ilk kez bulunarak, şampiyonluğu kazanma şansına sahip.



