Howard: "Basketbola şu anda gerek yok"

Los Angeles Lakers pivotu Dwight Howard, Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving'in NBA'in ülke çapındaki huzursuzluk içinde sezona devam etmemesi gerektiği yönündeki fikrine katıldığını belirten bir açıklama yaptı.



Howard'ın açıklaması aşağıdaki gibiydi:



"Kyrie (Irving) ile hemfikirim. Şu anda basketbol veya eğlenceye gerek yoktur ve sadece dikkat dağıtıcı olacaktır. Elbette oyuncuların dikkatini dağıtmayabilir, ancak bizde olup, topluluğumuzun çoğunda olmayan kaynaklar var. Ve onlar için en ufak bir dikkat dağıtıcı, asla durmayacak bir damlama efekti başlatabilir. Özellikle iklimin şu andaki şekliyle. Ben de ilk NBA şampiyonluğumu kazanmayı her şeyden çok isterim. Ama halkımın birliği daha da büyük bir şampiyonluk olurdu ve bunu es geçmek olmaz. Ailelerimize odaklanmamız için bundan daha iyi bir zaman var mı? Bu, bir topluluk olarak tam anlamıyla yararlanmamız gereken nadir bir fırsat. Ne zaman oturup ailelerimizle beraber olmak için bu kadar zamanımız oldu? Birliğimiz burada başlar. Evde! Aileyle!! Avrupa Kolonizasyonu zengin tarihimizi elimizden aldı ve henüz oturup anlama fırsatı bulamadık. Ne kadar az dikkat dağıtıcı olursa, kendimizi yeniden keşfetmeye başlamak için daha fazla eyleme geçebiliriz. Milletler ailelerden gelirler. Siyahiler ve Afroamerikalılar bir ulus veya milliyet değildir. Ailelerimizin kendi ulusları olma zamanı geldi. İşler çözülene kadar basketbol olmamalı."



Howard, geçtiğimiz Cuma günü 80 NBA ve WNBA oyuncusunun yer aldığı görüşmede yer alan ve sezona dönme kararına karşı çıkan birkaç oyuncudan biriydi.



