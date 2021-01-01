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Houston, Victor Oladipo için üç takımla görüşüyor!

Houston Rockets'ın Victor Oladipo karşılığında "iyi bir genç oyuncu veya bir ilk tur Draft hakkı " istediği ve üç takımın kendisini takas etmekle ilgilendiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets'ın Victor Oladipo karşılığında "iyi bir genç oyuncu veya bir ilk tur Draft hakkı " istediği ve üç takımın kendisini takas etmekle ilgilendiği iddia edildi.

Adı uzun bir süredir takas iddialarına karışan Oladipo, The Athletic'ten Shams Charania'ya göre, "iyi bir genç oyuncu" veya bir ilk tur seçimi karşılığında Houston'dan ayrılabilir.

Charania'ya göre ayrıca, Miami Heat, New York Knicks ve Detroit Pistons, 28 yaşındaki guardla ilgileniyor:

"Oladipo, dört yıllığı 85 milyon dolarlık sözleşmesinin son sezonunda bulunuyor ve kaynaklar The Athletic'e, Houston'ın 28 yaşındaki oyuncu için birden fazla takımla görüştüğünü söylüyor. Pazartesi günü, Houston'ın istediği karşılığın iyi bir genç oyuncu veya bir ilk tur seçimi olduğu bildirilmişti. Ayrıca Miami, New York ve Detroit'in, Oladipo için takas yapmakla ilgilenen ekipler arasında olduğu da belirtilmişti."

Kariyerinde iki kez All-Star seçilmiş olan Oladipo, bu sezon maç başına 20.8 sayı ve 4.7 asist ortalamalarla oynuyor.


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