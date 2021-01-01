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Houston ve Minnesota, playofflara şimdiden veda ettiler!

Houston Rockets ve Minnesota Timberwolves, San Antonio Spurs'ün dün gece Detroit Pistons'ı yenmesiyle, playofflara katılma şansını kaçıran ilk takımlar oldular.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets ve Minnesota Timberwolves, San Antonio Spurs'ün dün gece Detroit Pistons'ı yenmesiyle, playofflara katılma şansını kaçıran ilk takımlar oldular.

Sonuç olarak, Houston'ın (15-44) ligde lider konumda olan sekiz yıllık playoff serisi sona ermiş oldu. Bu sezon hariç, Rockets bu playoff serisinde 413-233'lük bir seri yakalamıştı.

Toronto Raptors ve Portland Trail Blazers, şu anda NBA'in arka arkaya yedişer sezon ile en uzun aktif playoff serisine sahip ekipler konumuna yükseldiler.

Timberwolves (16-44) ise, playoffları üst üste üçüncü kez ve son 17 sezonda 16'ncı kez evinden izleyecek.


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