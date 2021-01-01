Houston ve Minnesota, playofflara şimdiden veda ettiler!

Houston Rockets ve Minnesota Timberwolves, San Antonio Spurs'ün dün gece Detroit Pistons'ı yenmesiyle, playofflara katılma şansını kaçıran ilk takımlar oldular.



Sonuç olarak, Houston'ın (15-44) ligde lider konumda olan sekiz yıllık playoff serisi sona ermiş oldu. Bu sezon hariç, Rockets bu playoff serisinde 413-233'lük bir seri yakalamıştı.



Toronto Raptors ve Portland Trail Blazers, şu anda NBA'in arka arkaya yedişer sezon ile en uzun aktif playoff serisine sahip ekipler konumuna yükseldiler.



Timberwolves (16-44) ise, playoffları üst üste üçüncü kez ve son 17 sezonda 16'ncı kez evinden izleyecek.



