"Houston, Simmons ile 'ciddi şekilde' ilgileniyor" iddiası!

Houston Rockets'ın, antrenman kampı başlamadan önce Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'ı kadrosuna katmakla "ciddi şekilde" ilgilendiği iddia edildi.



FearTheSword.com'dan Evan Dammarell'e göre Rockets, Avustralyalı yıldızı takas etmeye büyük ilgi gösteriyor:



"Hafta sonu boyunca bazı insanlarla konuştuktan sonra, Houston Rockets'ın antrenman kampı başlamadan önce 76ers forveti Ben Simmons'ı almakla ciddi şekilde ilgilendiğini gördüm. Kesin bir durum söz konusu değil ama iddialara göre John Wall da olası bir takasta Philadelphia'ya gidebilir."



Rockets ve John Wall'un, sezon öncesinde yeni bir takım bulması üzerine çalıştıkları iddia edilmişti. Önümüzdeki iki sezonluk süreçte yaklaşık 92 milyon dolar alacağı olan Wall'un, Rockets'ın ileriye dönük planlarının bir parçası olmadığı biliniyor.



76ers organizasyonu ve Simmons arasındaki ilişkinin ise büyük ölçüde bozulduğu belirtilmişti. 25 yaşındaki oyuncu takımda artık oynamak istemediğini açıkça belirtmiş olsa da, Sixers'ın kendisini antrenman kampına gelmeye ikna etmeyi umduğu söylenenler arasında.



