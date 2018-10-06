Houston Rockets'ın gözü Sergio Lllull'da

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Houston Rockets Genel Menajeri Daryl Morey'nin Sergio Llull'den vazgeçmediği öne sürüldü.NBA genel menajerleri tarafından, NBA dışında oynayan en iyi oyuncu olarak gösterilen Llull için Rockets'ın ilgisi hala devam ediyor. Hoopshype'tan Alberto De Roa'nın haberine göre; Darly Morey er ya da geç Sergio Llull'u Rockets'a gelmeye ikna edecek.Sergio Llull, Real Madrid ile 2018'te 3 yıllık kontrat imzalamış ve Rockets'ın yıllık 7 milyon Dolar'lık kontrat teklifine rağmen İspanya'da kalmıştı.Bu sezon için Houston Rockets'ta kadrosunu oluşturdu ve maaş bütçesinde Sergio Llull'u almaya yetecek kadar boşluk bulunmuyor.