Houston Rockets rahat kazandı, avantajı geri aldı!

NBA Batı Konferansı yarı final serisi üçüncü maçındailekarşı karşıya geldi.Maça iyi başlayan Houston Rockets ilk çeyreği 39-22 önde tamamladı. İkinci periyotta da üstünlüğü koruyan Houston Rockets devreye 70-40'lık avantajla girdi.Son iki çeyreği düşük tempoda geçiren Houston Rockets, Utah Jazz'ı 113-92 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti ve saha avantajını geri aldı.Houston Rockets'ta James Harden 25 sayı, 4 ribaund, 12 asistlik performans sergiledi. Eric Gordon 25 sayıyla katkı verdi. Chris Paul 15 sayı, 7 ribaund, 6 asist üretti.Utah Jazz'da Donovan Mitchell 10 sayıda kaldı. Royce O'Neale 17 sayıyla takımının en skoreri oldu. Rudy Gobert 12 sayı attı ve 9 ribaund aldı.