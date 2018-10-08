Houston Rockets, Jimmy Butler için teklifini sundu!

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Minnesota Timberwolves ile Houston Rockets arasında devam eden takas görüşmeleriyle ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor.ESPN'den Stefano Fusaro'nun haberine göre; Wolves, Butler karşılığında Rockets'tan hem Eric Gordon hem de PJ Tucker'ı istedi. Rockets ise Tucker'ı veremeyeceğini ancak Eric Gordon konusunda bir sıkıntı olmadığını iletti.Rockets ile Wolves arasında görüşmelerin devam ettiği ancak Miami Heat'in artık bu takas için zor bir ihtimal olduğu belirtildi.Jimmy Butler'ın son olarak Minnesota Timberwolves antrenmanında sorunlara neden olduğu öne sürülmüştü.