Houston Rockets için favori koç adayı, Jeff Van Gundy!

Eski NBA koçu Jeff Van Gundy'nin, Houston Rockets'ın koçluk işi için hala favori isim olduğu bildirildi.



Rockets, Mike D'Antoni'nin yerini alacak yeni bir başantrenör arayışını sürdürüyor.



ESPN'den Tim MacMahon, konuyla ilgili şunları söyledi:



"Hala Jeff Van Gundy'nin muhtemelen favori olduğunu düşünüyorum ama kesinlikle gerekli özeni gösteriyorlar."



Van Gundy, Rockets ile garip bir uyum içinde görünürken, MacMahon, sezon boyunca bu pozisyonla en güçlü şekilde bağlantılı olan adayın kendisi olduğunu belirtti.



Rockets, bugüne kadar kapsamlı bir araştırma yapmıştı, fakat henüz Van Gundy ve Tyronn Lue ile bir görüşme planlamamıştı.



"Gerçekten, koçluk adayları için en önemli şeyin, Daryl Morey ve onun basketbol felsefesi ve bu kadroda kimin olacağı konusundaki vizyonuyla uyumlu olması olduğunu düşünüyorum, çünkü hepimiz Daryl Morey'nin, bir koçluk kadrosunu bir araya getirme konusunda, işin içine oldukça dahil olan biri olduğunu biliyoruz."



MacMahon ayrıca, Rockets'ın, Lue gibi bir adayı işe alırken, finansal olarak limitlenebileceğini de ekledi:



"Başka bir şey de, Ty Lue orada görüşme yapıyor... Size dürüst olacağım, Tilman Fertitta'nın Ty Lue'nun piyasa değerini ödeyeceğini sanmıyorum. Bir koç için en yüksek miktarı ödeyeceğini düşünmüyorum."



Lue'un önceki sezon Los Angeles Lakers ile başantrenörlük görevini üstlenmemeye karar vermesinin bir nedeninin de, sözleşme süresi ve kendisine teklif edilen para miktarı olduğu biliniyordu.



