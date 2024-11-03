Houston Rockets'e Alperen yetmedi!

Houston Rockets, normal süresi 119-119 biten maçta Golden State Warriors'a sahasında 127-121 yenildi. Houston'da Alperen Şengün, karşılaşmayı 14 sayı, 10 ribaund ve 4 asistle tamamladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Houston Rockets'e Alperen yetmedi!
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03 Kasım 2024 10:02
NBA'de Houston Rockets, Golden State Warriors ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın normal süresi 119-119 biterken Houston, uzatmada Golden State Warriors'a 127-121 yenildi.

Houston Rockets'te Alperen Şengün, karşılaşmayı 14 sayı, 10 ribaund ve 4 asistle tamamladı.

İşte NBA'de alınan tüm sonuçlar;

Charlotte Hornets 103-113 Boston Celtics
Toronto Raptors 131 -128 Sacramento Kings
Philadelphia 107-124 Memphis Grizzlies
San Antonio 113-103 Minnesota
Miwaukee Bucks 113-114 Cleveland Cavaliers
Washington Wizards 98-118 Miami Heat
Phoenix Suns 103-97 Portland Trail Blazers
Denver Nuggets 129-103 Utah Jazz
Los Angeles Clippers 92-105 Oklahoma City Thunder

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