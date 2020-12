Houston Rockets, %16-20 kapasitede seyirci ağırlayacak!

Houston Rockets, arenası Toyota Center'da sağlık güvenliği protokolleri ile düşük kapasitede seyircileri ağırlamayı planladıklarını açıkladı.



The Houston Chronicle'dan Jonathan Feigen, konuyla ilgili raporunda şu ifadelere yer verdi:



"Rockets maçları ve diğer etkinlikler için Toyota Center'da önümüzdeki Çarşamba günü Rockets'ın normal sezon açılışından başlayarak seyirci kapasitesi yaklaşık yüzde 16-20 (3.000 ila 3.660) miktarına azalacak. Spurs'e karşı Perşembe günkü hazırlık maçı, sağlık ve güvenlik gereksinimleri ile planlanan temizlik adımlarının son testi olarak personel, arkadaşlar ve ailelerin katılımıyla oynandı."



Rockets, aşağıdaki protokolleri ve yönergeleri geliştirmiş bulunuyor:



- Rockets maçları ve diğer tüm arena etkinlikleri için konuklar arasında uygun mesafeyi sağlamak için azaltılmış kapasite uygulanacak.



- Biletli seyircilerin arenaya girmeden önce bir dizi sağlık sorusunu yanıtlamaları istenecek. Sahaya yakın bir yerde oturan taraftarlara, lig zorunluluğuyla ek test protokolleri uygulanması gerekecek.



- 2 yaş ve üzeri kişiler için kurallara uygun yüz maskeleri gerekli olacak ve aktif olarak yemek yemedikçe veya içmedikçe, arena içinde her zaman takılması gerekecek.



- Çantalara izin verilmeyecek, ancak kilitli dolaplar kiralanabilecek.



- Tüm biletler dijital olacak. Misafirler, Houston Rockets mobil uygulaması aracılığıyla temassız biletlerini yönetecek ve taratacak.



- Sosyal mesafeyi ve temizlemeyi teşvik etmek için, sosyal mesafeyi teşvik eden yer işaretleri ve tabelalar ile el temizleme bölgeleri, arenanın içinde ve etrafında yerleştirilecek.



- Koltuklar, tırabzanlar, kapı kolları, tuvaletler ve tezgahlar gibi, maçlar ve etkinlikler sırasında tüm yüksek temas yüzeyi olan alanlar sık sık sterilize edilecek.



- Tüm personel ek sağlık ve güvenlik eğitimi alacak. Ek olarak, personel de ateşlerini ölçtürecek ve uygun kişisel koruyucu ekipman giyecek.



- Toyota Center'daki tüm satış noktalarındaki işlemler nakit olmadan yürütülecek. Misafirler ve personel arasındaki doğrudan teması azaltmak adına, tüm stantlara pleksiglas bariyerler yerleştirilecek. Temassız yiyecek ve içecek sipariş sistemi seçeneği, sosyal mesafeyi ve genel seyirci deneyimini en üst düzeye çıkarmak için, hayranların siparişlerini belirlenen koltuklarında almalarına olanak tanıyacak.



Utah Jazz, Memphis Grizzlies, New Orleans Pelicans ve 4.000 taraftarı ağırlayacak olan Orlando Magic sonrasında, Rockets, önümüzdeki sezon için seyircileri ağırlamayı planlayan beş NBA takımından biri oldu.