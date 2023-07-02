Houston, Patty Mills'ı kadrosuna kattı

Houston Rockets'ın, Brooklyn Nets'ten Patty Mills'ı takas ettiği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Houston, Patty Mills'ı kadrosuna kattı
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02 Temmuz 2023 13:29
Son güncelleme 02 Temmuz 2023 13:30
Houston Rockets'ın, Brooklyn Nets'ten Patty Mills'ı takas ettiği bildirildi.

The Athletic'ten Shams Charania, 34 yaşındaki Avustralyalı oyuncunun Nets tarafından Houston'a takas edildiğini bildirdi.

The Athletic'ten Kelly Iko, Dillon Brooks takasına dahil olan Mills'in Houston'da kalmayacağını ve rotasını başka bir takıma yönlendireceğini açıkladı.

Houston, daha önce Portland Trail Blazers ve San Antonio Spurs formaları giyen Mills'in NBA'deki dördüncü takımı oldu.

Geçtiğimiz sezon Mills maç başına 14.2 dakikada 6.2 sayı, 1.1 ribaund ve 1.4 asist ortalamaları yakalamıştı.

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