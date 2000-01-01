"Houston, Harden olduğu sürece şampiyonluğa oynayacak" iddiası

Houston Rockets'ın, James Harden'ı takımda tutmaya "yüzde 100 bağlı" kalacağı iddia edildi.



Harden'ın Rockets'taki geleceği, Mike D'Antoni ve Daryl Morey'nin ayrılmaları ve ekibin kadrosunu iyileştirmenin yollarının sınırlı oluşunun yanı sıra, takım sahibi Tilman Fertitta'nın zayıf mali durumu ile bir araya geldiğinde, bazı spekülasyonlara konu olmuştu.



Rockets, takas varlıklarının kalanını, geçtiğimiz bir buçuk yıllık sürede, 2019 yazında Russell Westbrook ve ardından 2020'deki son takas tarihinden önce Robert Covington için kullanmıştı.



ESPN'den Tim MacMahon, Adrian Wojnarowski'nin podcast'i The Woj Pod'da konuyla ilgili söyledi:



"Şu anda söyleyebileceğim şey, Rockets'ın James Harden'in en verimli döneminden faydalanmaya yüzde 100 kararlı olduğu. Onu ligdeki en iyi oyuncu olarak görüyorlar ki biliyorsunuz, uzun yıllardır hep MVP adaylığına oynadığı için, bu doğru denilebilir. O, bulunduğu seviyede olduğu ve takımda bulunduğu sürece, şampiyonluk kazanmaya çalışacaklar.



Bu noktada muhtemelen, yıllık anlaşmalar yapılacağını düşünüyorum. Eğer spekülasyon yapıyorsam, kararın büyük olasılıkla Rockets tarafından değil, James Harden tarafından verileceğini söyleyebilirim. Başka bir deyişle, bir noktaya kadar böyle gidebilir ve bu 'bir noktanın', yakın bir zamanda olacağına inanmıyorum.



Dediğim gibi, bir şampiyonluk kazanma şansı bulmak adına defalarca bir süperstarla bir araya gelmeye çalışan James Harden'ın, kontrat durumunu yıldan yıla değerlendireceğini düşünüyorum. James Harden başka bir süperstarla bir araya gelmek isterse, muhtemelen ayrılması gereken kişi olacaktır. Peki bu bir sonraki sezon mu olacak? Yoksa ondan sonraki yıl mı? Göreceğiz. Açıkçası bunun çoğu, önümüzdeki bir veya iki yıl içinde Rockets'a ne olacağına bağlı."



Harden, 2022'de serbest bir oyuncu haline gelebilir.



