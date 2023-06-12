Houston Rockets'ın Philadelphia 76ers guardı James Harden'ı kadrosuna katamaması halinde Dallas Mavericks'in yıldızı Kyrie Irving'in peşine düşebileceği iddia edildi.



Harden'ın bu yaz Rockets'ın 1 numaralı hedefi olduğu söylenmiş olsa da, 32 yaşındaki oyuncu farklı bir yol izlemeyi tercih ederse Houston ekibi de aynısını yapabilir.



NBA muhabiri Marc Stein, Houston'ın geleceği belirsiz olan Irving'e yeni bir alternatif belirlediğini şu şekilde kaleme aldı:



"Rockets'ın, Harden'ı Philadelphia'dan geri alamaması durumunda Dallas'taki Kyrie Irving'e karşı şanslarını denemeyi planladıklarını da duydum. Mavericks gelecek ay Irving ile imza atma ihtimali en yüksek takım olarak biliniyor olsa da, lig kaynakları, Harden 76ers'ta kalmayı seçerse Rockets'ın da ihaleye katılabileceğini belirttiler."



Brooklyn Nets ve Mavericks formalarıyla 60 maça çıkan ve 27.1 sayı, 5.5 asist ve 5.1 ribaund ortalamaları yakalayan Kyrie, serbest oyuncu döneminde dört yıllığı 220.6 milyon dolarlık bir kontrat talep edebilir veya Mavs'de kalırsa beş yıllığı 272 milyon dolara anlaşma imzalayabilir.



Rockets'ın ayrıca Harden'ın yanı sıra Jaylen Brown ve Khris Middleton ile de adı geçiyordu.





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