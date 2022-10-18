HouseOfBlue oyunları başlıyor

Sinan Erdem Spor Salonu'nu festival alanına çeviren oyunlar Valencia Basket maçında da devam edecek.



Bu sezon ilk defa Valencia Basket maçında yeni sezonun mottosu olan #HouseOfBlue oyunları devre arasında oynanacak. Oyunları kazanan yarışmacılar ise sürpriz hediyeler kazanma şansına sahip olacak.



Taraftarlar #HouseofBlue bayrağı altında Sinan Erdem'de buluşuyor



Üst üste kazanılan 2 Turkish Airlines EuroLeague şampiyonluğunun ardından Avrupa basketbolunu domine eden Anadolu Efes, 2022-2023 sezonunda #HouseOfBlue mottosuyla Anadolu Efes bayrağı altında Sinan Erdem'de buluşuyor. Taraftarından aldığı itici gücü, "Gurur", "Aidiyet" ve "Adanmışlık" duygularıyla beraber vurgulayan "Mavi Bayrak" metaforu ile simgeleştirdiği yeni teması #HouseofBlue ile birlikte Anadolu Efes, yeni sezonda EuroLeague kupasını 3. kez kaldırmak istiyor.



Garenta ile Şanslı Koltuk zamanı



Anadolu Efes, gelenekselleşen maç içi oyunlarına son hız devam ediyor. Kulübün partnerleri arasında yer alan Garenta, şanslı koltukta oturan bir seyirciye ücretsiz araç kiralama hediye edecek.



KIA ile Ben Kimim?



Anadolu Efes'in güçlü partnerlerinden KIA, geçtiğimiz sezonda olduğu gibi bu sezonda da Anadolu Efes taraftarıyla maç içerisinde oyunlar oynayacak. Soruları doğru yanıtlayan şanslı bir taraftar KIA'dan yeni sezon Anadolu Efes forması kazanacak.





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