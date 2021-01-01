House serbest kaldı, Mathews'un kontratı değişti!

Houston Rockets'ın Danuel House'ı serbest bırakarak, Garrison Mathews'un iki yönlü anlaşmasını dört yıllığı 8 milyon dolarlık bir sözleşmeye dönüştürdüğü bildirildi.



Bu sezon 16 maçta 4.8 sayı ortalaması yakalamış olan ve üç yıllığı 11.1 milyon dolarlık kontratının son sezonunda yer alan House, yeni bir takımla sözleşme imzalayabilecek.



Rockets ekibi House'un ayrılmasıyla oluşan kadro boşluğu ile, Mathews'un iki yönlü anlaşmasını dört yıllığı 8 milyon dolarlık bir sözleşmeye çevirmiş oldu. Houston, Mathews'un anlaşmasını dönüştürmek adına, kalan orta seviye istisnasının bir kısmını da kullanıyor olacak.



Lige draft olmadan giren Mathews, Aralık ayında şimdiye dek oynadığı dokuz maçta %34.3 üçlük isabeti yakalayarak, 13.3 sayı ortalaması tutturmuştu.



Ek olarak, Rockets'ın ayrıca Trevelin Queen ile iki yönlü bir sözleşme imzaladığı belirtildi. G League'in Rio Grande Valley Vipers ekibinde 22.0 sayı ortalaması yakalayan Queen'in, bu gece Detroit Pistons'a karşı oynanacak maç için Rockets'a katılacağı söylendi.



Houston şu anda Batı Konferansı'nda 9-20'lik bir dereceyle, sondan ikinci sırada yer alıyor.



