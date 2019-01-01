House Jr., "bubble'a dışarıdan bir kadın getirdi" iddiası!

Houston Rockets forveti Danuel House Jr.'ın oynama durumunun, Batı Konferansı yarı finallerinin geri kalanı için tehlikede olduğu bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre NBA, House'un durumunu olası bir bubble protokol ihlali için araştırsa da, kendisi lige karşı herhangi bir yanlış yaptığını reddetti.



İddiaya göre 27 yaşındaki oyuncu, Los Angeles Lakers'a karşı 3. maçı, eşi ya da kız arkadaşı olmayan bir kadını bubble'a getirdiği için kaçırmıştı. House Jr'ın bu geceki 4. maç forma giymeyeceği önceden bildirilmişti.



Wojnarowski'ye göre House, NBA kampüsü bölgesini terk etmedi.



NBA henüz House'u temize çıkarmasa da, bildirildiğine göre protokol ihlali iddiasıyla 10 günlük karantina süresine tabi olup olmadığını durumu değerlendirme altında.



NBPA, NBA ile hala konu üzerinde tartıştığını da ekledi.



