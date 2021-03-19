Hosseini, Trabzonspor için karar aşamasında

Trabzonspor Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın takımda kalmasını istediği Majid Hosseini ile yapılan görüşmelerden şu ana kadar sonuç çıkmadı.
Oyuncunun menajerinin Kasımpaşa, Başakşehir ve AEK takımları ile görüştüğü öğrenilirken, bordo-mavililerin ise yıllık 900 bin Euro'dan 3 yıllık yeni sözleşme önerdiği belirtildi.
Öte yandan Majid Hosseini'nin özellikle İran'da pandeminin yoğun olarak yaşandığı dönemde kulübün ailesini alıp Türkiye'ye getirmesinden dolayı Trabzonspor'a büyük bir vefa duyduğu öğrenildi.
Oyuncunun menajerinin Kasımpaşa, Başakşehir ve AEK takımları ile görüştüğü öğrenilirken, bordo-mavililerin ise yıllık 900 bin Euro'dan 3 yıllık yeni sözleşme önerdiği belirtildi.
Öte yandan Majid Hosseini'nin özellikle İran'da pandeminin yoğun olarak yaşandığı dönemde kulübün ailesini alıp Türkiye'ye getirmesinden dolayı Trabzonspor'a büyük bir vefa duyduğu öğrenildi.