Hosseini'nin menajerinden Trabzonspor'a dava!

Majeed Hosseini'nin menajerinin Trabzonspor'a dava açtığı ortaya çıktı

, Fotoğraf; AA
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Hosseini'nin menajerinden Trabzonspor'a dava!
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30 Haziran 2021 14:21
Trabzonspor'da sözleşmesinin bitmesinin ardından yolların ayrıldığı Majid Hosseini'nin menajeri tarafından bordo mavili kulübe dava açıldığı ortaya çıktı.

Menajer Mohsen Ebrahimi Aliabad'ın sözleşme gereğince kendisine 60 Bin Euro'nun ödenmediği ve bu ücretin faiziyle birlikte kendisine ödenmesi gerektiği iddiasıyla CAS'a başvurduğu kaydedildi.

Aliabad'ın bu talebi karşısında Trabzonspor'un CAS'a savunma yaptığı ve yargı sürecinin devam ettiği bildirildi. [Haber61]


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