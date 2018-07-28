Hosseini itirafı: 'Çok ucuza kaybettik'

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Trabzonspor'un uzun uğraşlar sonunda kadrosuna kattığı İranlı stoper Majed Hosseini ile ilgili eski hocasından övgü dolu sözler geldi. İran'ın Esteghlal takımının Teknik Direktörü Winfried Schafer, genç oyuncuyu ellerinden kaçırdıklarını belirterek samimi itiraflarda bulundu.Tahran'daki basın toplantısında konuşan ünlü Alman çalıştırıcı, "Ne yazık ki Hosseini'yi kaybettik. Yönetimle yaptığım toplantıda bu konuyla ilgili görüşümü net bir şekilde ortaya koydum ve kesinlikle takımda tutulmasını istedim. Dünya Kupası'nda çok iyi bir performans sergiledi. Dolayısıyla böyle iyi oyuncuların talipleri olması doğal. Hosseini'yi Türkiye dışında Katar kulüpleri de istedi" diye konuştu.İranlı futbolcunun ileride yıldız bir isim olabileceğine dikkat çeken 68 yaşındaki Schafer sözlerine şöyle devam etti:"Böylesine düşük rakamlar karşılığında buradan ayrılmamalıydı. Trabzonspor'a gidecekse de iyi paralar karşılığında gitmeliydi. İran'ın şu an en iyi savunma oyuncusu Majed Hosseini'dir. Henüz daha 22 yaşında ve gelişmeye açık bir futbolcu. Önünde parlak bir gelecek var."