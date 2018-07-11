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Hosseini için bonservis bedeli belli

Trabzonspor'un kadrosuna katmaya hazır olduğu Hosseini için ödeyeceği bonservis bedeli de belli oldu.

Hosseini için bonservis bedeli belli
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11 Temmuz 2018 04:48
Savunma oyuncuları Uğur, Durica ve Hubocan ile yollarını ayıran ve 3 stoper kadrosuna katmayı amaçlayan bordomavililer, İran'ın İstiklal takımında forma giyen Majid Hosseini'yi renklerine bağlıyor.

İran Milli Takımı ile Rusya'da Dünya Kupası'nda görev yapan 1.83 boyunda 22 yaşındaki futbolcunun yarın Trabzon'a geleceği belirtildi. Kulübü ile 1 yıllık daha sözleşmesi olan Hosseini için İstiklal ile 300 bin euro bonservis bedeline el sıkışan yönetim, oyuncu da Türkiye'ye davet etti.

RESMEN AÇIKLANDI

Hosseini'ye de yıllık 400 bin euro teklif edildi. Son detaylar konuşulup imzalar atılacak. Bu transferle ilgili iki açıklama birden geldi. Genel koordinatörü Özkan Sümer, "Bu transfer gerçekleşebilir. Son aşamaya gelindi. Perşembe (yarın) bir aksilik olmaması halinde Trabzon'da olmasını bekliyoruz" dedi. Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu da "Hafta sonuna kadar gelecek. Oyuncunun da bizim de şartlarımız uyarsa imzalarız" ifadesini kullandı.

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