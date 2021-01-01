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Horst, Giannis'in kalmasıyla ilgili: "Böyle baskı hissetmedim"

Milwaukee Bucks genel menajeri Jon Horst, takımın süperstarı Giannis Antetokounmpo'ya, takıma sadık kaldığı için övgüde bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Milwaukee Bucks genel menajeri Jon Horst, takımın süperstarı Giannis Antetokounmpo'ya, takıma sadık kaldığı için övgüde bulundu.

Horst, yapılan bir röportajda, Giannis'in imzaladığı 'supermax' anlaşması öncesinde, kalmak istediğine dair bir haber çıkmadığında ne kadar baskı hissettiği konusunda şunları söyledi:

"Evet, bir ton baskı vardı. Her işin içinde, her zaman baskı vardır ama bu benim için yolunda giden işlerden biriydi. Ve bunu yapmanızın sebebi, inanılmaz bir destek görmeniz.

Lakin daha önce böyle bir baskı hissettiğimi söylersem, yalan söylemiş olurum. Takım için çok önemli bir şeydi ve bunu ligimiz adına, alçakgönüllülükle söylüyorum. Giannis'in Milwaukee Bucks'a bağlanmış olması, böyle bir şeyi daha küçük bir pazarda da başarabileceğinizin kanıtıdır. İşleri doğru şekilde yaparak, bunu başarabilirsiniz."

"HER ŞEKİLDE, KARARI O VERECEKTİ"

Horst, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Bu ayrıca, ligimizdeki oyuncuların kalitesinin ve karakterinin de nasıl olduğunun bir kanıtıdır. Günün sonunda Giannis'in, her şekilde bir karara varması gerekecekti. Bizi başarılı olacak ve onu kadroda tutacak bir konuma getirmek için yapabileceğimiz her şeyi yapabilirdik. Ama bu kararı onun ve ailesinin vermesi gerekiyordu.

Bana kalırsa bu, onun karakterinin nasıl olduğunu ortaya koyuyor ve bu da tüm lig için olumlu bir durum."


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