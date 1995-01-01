Horry'den, 7 NBA yüzüğüne saygı göstermeyenlere tepki!

Eski NBA oyuncusu Robert Horry, kariyerinde kazandığı yedi NBA yüzüğüne saygı göstermeyenlere tepki gösterdi.



Horry, yedi kez şampiyon olmasına rağmen tüm zamanların en iyi NBA oyuncularından biri olarak görülmeme konusundaki düşüncelerini paylaştı.



Horry, şanlı kariyeri boyunca kazandığı yedi yüzüğe saygısızlık edilmesinden bıktığını söyledi:



"Çoğu zaman, insanların bu başarımı pek takdir ettiğini düşünmediğim için küçümsendiğimi hissediyorum.



NBA ailesinin dışındakiler - ve 'NBA' dediğimde koçlar ve oyuncuları kastediyorum - yaptığım şeylere pek saygı duymadıkları ve bunun aslında nasıl bir şey olduğunu anlamadıkları için, sinirlendiğim olabiliyor. Sürekli, 'O bir rol oynadı, bunun bir parçasıydı' diyorlar. Evet, bir rol oynadım, ama önemli bir rol oynadım.



Kool-Aid şeker katmadan hazırlanmaz, ve çoğu zaman o şeker de bendim."



NBA'de 16 sene oynamış olan Horry (1992-2008), iki kez Houston Rockets ile (1994, 1995), üç kez Los Angeles Lakers ile (2000-2002) ve iki kez de San Antonio Spurs ile (2005, 2007) şampiyonluk yüzükleri kazanmıştı.



