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Horry: "'Olajuwon, Duncan'dan iyiydi' dediğim için ölüm tehditleri aldım"

Eski NBA oyuncusu Robert Horry, "Hakeem Olajuwon'ın Tim Duncan'dan daha iyi olduğunu" söylediği için, San Antonio Spurs taraftarlarından ölüm tehditleri aldığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu Robert Horry, "Hakeem Olajuwon'ın Tim Duncan'dan daha iyi olduğunu" söylediği için, San Antonio Spurs taraftarlarından ölüm tehditleri aldığını söyledi.

Horry, "Road Trippin'" isimli podcast'te yer aldı ve birkaç yıl önce Olajuwon'ın Duncan'dan çok daha iyi olduğuna dair yaptığı bazı yorumlar nedeniyle, Spurs taraftarlarından ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

Her iki oyuncunun da takım arkadaşlığını yapmış olan Horry, 2017'de Olajuwon'ın Duncan'dan "20 kat daha iyi" olduğunu belirtmişti.

Horry, şu açıklamaları yaptı:

"Millet çok öfkelenmişti, çılgın bir durumdu. Ölüm tehditleri alıyordum. İşin tuhaf yanı, bir keresinde eşimle San Antonio'daki bir etkinliğe katılmıştık ve herkes bana şöyle bakıyordu* (boş bir ifadeyle kollarını kavuşturuyor)."


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