Horry: "Jordan, üst üste sekiz şampiyonluk kazanamazdı"

Eski NBA oyuncusu Robert Horry, Chicago Bulls yıldızı Michael Jordan kariyerinin ortasında emekli olmasaydı, sekiz kez üst üste şampiyon olabileceğine dair popüler tartışma hakkkında fikrini sundu.



Horry, NBA şampiyonluklarının ilk ikisini 1993-94 ve 1994-95 sezonunda Houston Rockets'ta kazanmıştı. İlk şampiyonluğu, Jordan'ın emekli olduğu sezonda gelmişti. Jordan, Houston'ın ikinci şampiyonluk sezonunun ortasında lige katılmıştı. Jordan'ın Bulls'u, daha sonra Rockets tarafından süpürülen Orlando Magic tarafından elenmişti.



Bulls, 1991'den 1993'e kadar önceki üç NBA şampiyonluğunu kazanmıştı ve bu da bazılarının, Jordan Ekim 1993'te uzaklaşmasaydı kazanmaya devam edeceklerini varsaymasına neden oluyordu. Ancak Horry buna inanmadığını söyledi:



"İnsanlar, 'Mike ayrılmasaydı kazanır mıydınız?' diye soruyor. Ben de 'Bulls'a karşı oynadık. Onlara karşı üstün bir derecemiz vardı.' diyorum. İnsanlar unutuyor, Hakeem Olajuwon adında bir adamımız vardı. Ona karşı bir cevapları yoktu. Phil'in (Jackson) yönetiminde oynadığım ve ikili sıkıştırma yapmayı sevmediğini bildiğim için, Dream'in Bulls'u öldüreceğini biliyorum. Bence gidip MJ'e en çok kimden korktuğunu sorsanız, gerçekten endişe ettiği tek kişinin, Nijeryalı kabus Hakeem Olajuwon olduğunu söyleyecektir."



Horry'nin görüşüne göre, Jordan'ın Ekim 1993 emekliliğinden önce Houston, 1991'den 1993'e kadar altı karşılaşmada Chicago'ya karşı 5-1 öndeydi.



