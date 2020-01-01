Hornets'ın Draft hedefi, James Wiseman!

Charlotte Hornets'ın, 2020 NBA Draftı'nda James Wiseman'ı 3'üncü sıradan seçmekle 'çok ilgilendiği' bildirildi.



Hornets, önümüzdeki ayın NBA Draftı'nda 3'üncü sıradan seçim yapacak ve iddialara göre yelpazesini giderek daraltıyor.



Charlotte Observer'dan Rick Bonnell'e göre Charlotte, Memphis pivotu James Wiseman'ı almakla "çok ilgili" ve kendisini seçme yolunu güvence altına almak adına, daha üst sıralar için takas yapmayı düşünebilir.



Minnesota Timberwolves'un, All-Star pivotu Karl-Anthony Towns halihazırda kadroda olduğundan ötürü, Wiseman'ı 1 numaradan seçmesi pek olası görülmese de, Golden State Warriors bir sonraki seçimle kendisini alabilme şansına sahip.



Bonnell, Wiseman başka takım tarafından seçilirse, Georgia guardı Anthony Edwards'ın, Hornets'ın yedek planı olduğunu açıkladı.



Wiseman, önceki sezon Memphis'le geçirdiği üç maçlık kısa sürede 19.7 sayı, 10.7 ribaund ve üç blok ortalamaları yakalamıştı. NCAA, Tigers başantrenörü Penny Hardaway'in, Nashville'den Memphis'e taşınmasına yardımcı olmak için kendisine ve ailesine 11.500 dolar verdiğini öğrendikten sonra, Kasım ayında kendisine 12 maçlık bir askıya alma cezası vermişti. Bir ay sonra Wiseman, kolej kariyerini resmi olarak sona erdirerek, bir menajer ile anlaşma imzalamıştı.



Yedi yıllık veteran Cody Zeller, Hornets ile sözleşmesi olan tek pivot olarak gözükse de, süresi dolan bir anlaşmaya sahip. Wiseman, çok ihtiyaç duyulan derinliğin yanı sıra çember savunması ve ribaundlar konusunda, ekibe katkı sağlayabilir.



